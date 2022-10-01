ВСУ за два часа пять раз обстреляли несколько районов Донецка

В результате обстрелов две тысячи жителей остались без электроэнергии.

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Вооруженные силы Украины за два часа пять раз обстреляли несколько районов в Донецке. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По информации представительства, ВСУ за два часа пять раз открывали огонь по Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам города из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм. В общей сложности было выпущено 17 снарядов.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрелов две тысячи жителей остались без электроэнергии.

Ранее вооруженные силы Украины выпустили порядка 10 снарядов по Донецку, Макеевке и Минеральному. Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, массированный обстрел пришелся на 1 октября.