Минобороны России сообщило о прибытии мобилизованных в ЛНР

Там они сейчас проходят подготовку на одном из полигонов.

© Видео: Минобороны России © Фото: mod_russia, Telegram

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане России прибыли в Луганскую Народную Республику, где они проходят подготовку на одном из полигонов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Жители ЛНР очень тепло встретили прибывших бойцов. Они вручили мобилизованным подарки и выразили слова благодарности за помощь.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.

А сегодня Госдума ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. За данное решение депутаты проголосовали единогласно.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов