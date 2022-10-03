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Минобороны России сообщило о прибытии мобилизованных в ЛНР

Сергей Лебедев
17:20 03.10.2022
Там они сейчас проходят подготовку на одном из полигонов.
© Видео: Минобороны России © Фото: mod_russia, Telegram
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Призванные в рамках частичной мобилизации граждане России прибыли в Луганскую Народную Республику, где они проходят подготовку на одном из полигонов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Жители ЛНР очень тепло встретили прибывших бойцов. Они вручили мобилизованным подарки и выразили слова благодарности за помощь.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. 

А сегодня Госдума ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. За данное решение депутаты проголосовали единогласно.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов 

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