Адвокат оценил перспективы уголовного преследования Ксении Собчак

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Телеведущей Ксении Собчак может не грозить ответственность за распространение фейков о государственной власти. Такое предположение в разговоре со «Звездой» выразил адвокат Владислав Подшибякин.

«Если следственный орган не установит у Собчак какого-то умысла, договоренностей каких-то, то и ответственности у нее не будет. Она осуществляет свою журналистскую деятельность», - считает юрист.

По его словам, сейчас следователь именно и пытается установить какой-то злой умысел со стороны Ксении Собчак. Без него не может быть уголовного преследования.

«Следователь задает не странные вопросы. Следователь пытается установить наличие у нее умысла и является ли она соучастником», - говорит Владислав Подшибякин.

Напомним, ранее стало известно, что полиция усмотрела в действиях журналистки распространение фейков о госвласти. В связи с этим были направлены материалы в отношении нее в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Как уточняется, речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей».

Сама же Ксения Собчак назвала возможное уголовное дело против нее «попыткой давления и мести». Она отметила, что пока находится в статусе свидетеля.