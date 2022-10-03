Полиция обратилась в СК с просьбой возбудить уголовное дело против Собчак

В течение месяца следователи должны принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.

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Полиция усмотрела в действиях журналистки и телеведущей Ксении Собчак распространение фейков о госвласти. В связи с этим, были направлены материалы в отношении нее в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Как уточняется, речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей».

Ранее было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского. Он в интервью Собчак заявлял о том, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета». По этому делу в качестве свидетеля допросили телеведущую.

Как уточняется, Собчак, отвечая на вопросы о том, кто разместил и создал ложную информацию, ответила, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, у данного материала нет.

«В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ. Представление о возбуждении уголовного дела уже направлено (по подследственности) в ГСУ СК по Москве», - цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

В течение месяца следователи должны принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.