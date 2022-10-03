Собчак назвала возможное уголовное дело против нее «попыткой давления и мести»

Она отметила, что пока находится в статусе свидетеля.

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Телеведущая Ксения Собчак заявила, что расценивает возможное уголовное дело против нее как «очередной пример давления на журналистское сообщество, а также попытку отомстить за позицию и взгляды относительно происходящего в стране». Об этом она написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». При этом журналистка отметила, что пока находится в статусе свидетеля.

«Пока мои коллеги ходят под уголовкой за распространение фейков об армии, я, по мнению МВД, распростряняю фейки про культуру. Ну ок», - сказала Ксения Собчак.

Ранее стало известно, что полиция усмотрела в действиях журналистки распространение фейков о государственной власти. В связи с этим были направлены материалы в отношении нее в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Как уточняется, речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей». В течение месяца следователи должны принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела