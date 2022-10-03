Сальдо заявил, что батальоны ВСУ пытались прорваться на Каховскую ГЭС, их удалось разбить
По словам главы администрации Херсонской области, противник планировал полностью остановить Каховскую ГЭС.
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Разбиты два украинских батальона, пытавшиеся прорваться на Каховскую гидроэлектростанцию в районе села Дудчаны. Об этом 3 октября заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
«Разбили практически полностью те два батальона, которые шли со стороны Дудчан. Они хотели на Каховскую ГЭС попасть, чтобы остановить ее полностью», - сказал он в эфире «Соловьев Live».