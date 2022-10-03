Армия Сальдо заявил, что батальоны ВСУ пытались прорваться на Каховскую ГЭС, их удалось разбить По словам главы администрации Херсонской области, противник планировал полностью остановить Каховскую ГЭС. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Разбиты два украинских батальона, пытавшиеся прорваться на Каховскую гидроэлектростанцию в районе села Дудчаны. Об этом 3 октября заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. «Разбили практически полностью те два батальона, которые шли со стороны Дудчан. Они хотели на Каховскую ГЭС попасть, чтобы остановить ее полностью», - сказал он в эфире «Соловьев Live». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика