В МО РФ заявили об отражении наступлений противника на Николаево-Криворожском направлении
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ продолжают отражать наступления украинских военных на Николаево-Криворожском направлении.
«На Николаевском и Андреевском тактических направлениях все атаки ВСУ успешно отражены. В результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожено до 60 боевиков и семь единиц военной техники», - сказал он.
В тоже время ВСУ сумели вклиниться в глубину обороны на направлении Золотая Балка и Александровка.
Представитель российского военного ведомства также сообщил об отражении попытки наступления украинских военных на Донецком направлении, в результате ВСУ потеряли более ста своих бойцов.
Ранее в сюжете «Звезды» корреспондент Максим Низкодубов рассказал о применении ОТРК «Искандер», а также САУ «Акация» и РСЗО «Град» в зоне спецоперации.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов