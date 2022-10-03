В МО РФ заявили об отражении наступлений противника на Николаево-Криворожском направлении

ВКС России в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожили до 60 боевиков и семь единиц военной техники, добавили в МО РФ.

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ продолжают отражать наступления украинских военных на Николаево-Криворожском направлении.

«На Николаевском и Андреевском тактических направлениях все атаки ВСУ успешно отражены. В результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожено до 60 боевиков и семь единиц военной техники», - сказал он.

В тоже время ВСУ сумели вклиниться в глубину обороны на направлении Золотая Балка и Александровка.

Представитель российского военного ведомства также сообщил об отражении попытки наступления украинских военных на Донецком направлении, в результате ВСУ потеряли более ста своих бойцов.

Ранее в сюжете «Звезды» корреспондент Максим Низкодубов рассказал о применении ОТРК «Искандер», а также САУ «Акация» и РСЗО «Град» в зоне спецоперации.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов