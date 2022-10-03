В США предрекли распад НАТО из-за курса на конфронтацию с Россией

В войне с РФ не заинтересован никто, кроме Польши и небольшого числа людей в Вашингтоне, заявил экс-помощник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

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Стремление Польши и части людей в США к военной конфронтации с Россией может привести к исчезновению НАТО. Об этом заявил бывший старший помощник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, в войне с РФ в НАТО не заинтересован никто, кроме Польши и небольшого числа людей в Вашингтоне. В том числе против такой конфронтации выступают большинство граждан в Германии, отметил Макгрегор.

«Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, то увидим, как НАТО просто-напросто распадется на части и исчезнет», - сказал полковник в эфире Fox News.

Ранее в Китае заявили, что президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть Североатлантический альянс в военный конфликт с Россией. Украинский лидер 30 сентября, в день подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий, подал заявку на ускоренное вступление страны в НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что альянс пока не может принять Украину, добавив, что военный блок не является стороной конфликта.