В Китае предположили, что президент Украины намеренно пытается вовлечь НАТО в военный конфликт с российской стороной.

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Украинский лидер Владимир Зеленский пытается вовлечь НАТО в открытое вооруженное противостояние с Россией. Такое заявление сделали в китайской прессе.

Именно с расчетом на такое развитие событий, как предполагают в СМИ, президент страны так отчаянно желал присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

«Он хочет заставить все НАТО... помочь Украине вернуть то, что она потеряла», - указывает Global Times.

Ранее американский журналист заявил, что просьба Зеленского о присоединении государства к НАТО в ускоренном порядке - худшая идея в истории. По его мнению, при ее выполнении США с союзниками окажутся втянуты в конфликт, способный привести к ядерной войне.