Путин выразил свои соболезнования президенту Южной Кореи в связи с трагедией в Сеуле

Там в ходе давки во время празднование Хэллоуина погибли не менее 153 человек, среди них четыре россиянки.

© Фото: Mikhail Metze, lKremlin Pool, Globallookpress

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования по поводу случившегося в Сеуле своему коллеге из Южной Кореи Юн Сок Елю. Телеграмма с его обращением опубликована на сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в тексте телеграммы.

В столице Южной Кореи произошла трагедия, жертвами которой стали, по последним данным, 153 человека. Среди них четыре россиянки. Во время празднования Хэллоуина на узкую улицу хлынула огромная толпа людей, из-за чего образовалась давка. Спустя какое-то время люди начали падать, многие пострадали.