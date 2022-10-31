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МИД РФ подтвердил гибель четвертой россиянки во время давки в Сеуле

Максим Крюков
03:06 31.10.2022
Девушка приехала в столицу Южной Кореи из Приморского края.
МИД РФ подтвердил гибель четвертой россиянки во время давки в Сеуле
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство иностранных дел России подтвердило, что в клубном районе Итхэвон в Сеуле из-за давки во время празднования Хеллоуина погибла россиянка. Она приехала в столицу Южной Кореи из Приморского края. Об этом сообщает агентство по международному сотрудничеству Приморья.

«К нашему великому сожалению, МИД России подтвердил факт ухода из жизни в госпитале Сеула россиянки, ставшей жертвой трагедии 29 октября 2022 года. Девушка ранее приехала в Корею из Приморского края. Она стала четвертой россиянкой, погибшей в Сеуле в эту трагическую ночь. Выражаем искрение соболезнования родным и близким погибшим», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Напомним, в посольстве РФ в Южной Корее сообщили, что число россиянок, погибших во время давки на праздновании Хэллоуина, возросло до четырех. Всего в результате трагедии погибли не менее 154 человек. По последней информации, среди погибших оказались 26 иностранцев, включая четырех гражданок России, две из которых были этническими кореянками. Кроме того, пострадавшими стали еще 132 человека.

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