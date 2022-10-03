Под Калининградом прошла церемония отправки мобилизованных на полигоны ЗВО для обучения

Убывшие военнослужащие после прохождения обучения по программе индивидуальной подготовки в учебных центрах Западного военного округа приступят к подготовке в составе взводов, рот (батарей).

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На аэродроме Чкаловск под Калининградом состоялась церемония отправки мобилизованных граждан.

Более 150 человек самолетом военно-транспортной авиации ВКС России были отправлены на полигоны Западного военного округа (ЗВО) для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений в соответствии с военно-учетными специальностями мобилизованных.

В церемонии приняли участие представители командования Балтийским флотом, правительства Калининградской области, общественных и ветеранских организаций. В завершении митинга оркестр штаба Балтийского флота исполнил «Прощание славянки».

Убывшие военнослужащие после прохождения обучения на полигонах Балтфлота по программе индивидуальной подготовки в учебных центрах ЗВО приступят к подготовке в составе взводов, рот (батарей). В ходе боевого слаживания военнослужащие овладеют навыками действий в составе подразделений, освоят боевую технику и вооружение. Кроме того, они будут оттачивать навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских системах.

Ранее сообщалось, что мобилизованные к военной службе приступили к обучению на полигонах центра «Авангард» в Кубинке. Призванные на службу в ходе частичной мобилизации во время подготовки проходят полную строевую, огневую и тактическую подготовку.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Николай Баранов.