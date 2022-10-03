Под залпы орудий: как проходят тренировки мобилизованных в Нижегородской области
В Нижегородской области в центре боевой подготовки продолжаются занятия с призванными из запаса военнослужащими. Под руководством опытных инструкторов проводится комплекс занятий по огневой, технической и тактической подготовке, а также военной медицине, связи и топографии.
«Все мобилизованные выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, военнослужащие восстанавливают свои навыки по эксплуатации и обслуживанию вооружения, техники связи, военной и специальной техники», - сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно, что бюджетный комитет Совета Федерации РФ поддержал закон о предоставлении мобилизованным гражданам кредитных каникул. Послабления касаются ипотечных и потребительских займов, сообщили сенаторы.
Мобилизованные для участия в СВО и члены их семей смогут приостановить выплаты по договорам со дня подписания контракта. Обязательства по кредитам лиц, которые погибли или получили тяжелые ранения в ходе спецоперации будут прекращены.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.