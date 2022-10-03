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Под залпы орудий: как проходят тренировки мобилизованных в Нижегородской области

08:50 03.10.2022
Мобилизованные выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия и восстанавливают свои навыки по эксплуатации и обслуживанию современного вооружения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Нижегородской области в центре боевой подготовки продолжаются занятия с призванными из запаса военнослужащими. Под руководством опытных инструкторов проводится комплекс занятий по огневой, технической и тактической подготовке, а также военной медицине, связи и топографии.

«Все мобилизованные выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, военнослужащие восстанавливают свои навыки по эксплуатации и обслуживанию вооружения, техники связи, военной и специальной техники», - сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что бюджетный комитет Совета Федерации РФ поддержал закон о предоставлении мобилизованным гражданам кредитных каникул. Послабления касаются ипотечных и потребительских займов, сообщили сенаторы.

Мобилизованные для участия в СВО и члены их семей смогут приостановить выплаты по договорам со дня подписания контракта. Обязательства по кредитам лиц, которые погибли или получили тяжелые ранения в ходе спецоперации будут прекращены.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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