В МИД РФ заявили о планах ДНР отказаться от смертной казни

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Власти Донецкой Народной Республики, договор о вхождении которой в состав России был подписан в минувшую пятницу, намерены отказаться от смертной казни. Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Евгений Иванов.

«Было решение о том, что это будет пересмотрено и приостановлено. По крайней мере, я слышал о таком решении», - сказал Иванов в беседе с РИА Новости.

Народный Совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров 8 июля. Ранее в МИД РФ сообщили об отсутствии планов введения виз для украинских граждан. К слову, с первого июля вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому все россияне при поездках в соседнюю страну должны оформлять въездные документы.