В МИД РФ сообщили об отсутствии планов введения виз для украинцев

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У России нет планов по введению въездных виз для украинцев. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Нет, таких планов нет», - цитирует Иванова РИА Новости.

Первого июля власти Украины объявили о введении визового режима с Российской Федерацией. Теперь россиянам для поездки в соседнюю страну придется оформлять документы в визовых центрах. Они присутствуют в восьми городах РФ - Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону.