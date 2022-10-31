Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на атаку в Севастополе

Сегодня в течение дня ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины, поразив 18 целей в 10 регионах.

© Фото: Пресс-служба президента РФ

Массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины стали ответом на атаку беспилотников ВСУ по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Отчасти так и есть, но это не все, что мы могли бы сделать», - коротко пояснил глава государства.

Сегодня в течение дня ВС РФ поразили десятки целей от Харькова до Черновцов. По предварительным данным, разрушены 18 объектов в десяти регионах. Так, сообщалось о взрывах на Новоднестровской ГЭС. Также повреждена Кременчугская гидроэлектростанция. После ракетных ударов оказалась частично обесточена Черкасская область. Проблемы с водой и светом наблюдаются в Киеве. Кроме того, двумя ракетами поражены объекты в Харькове. Там перебои с энергоснабжением, приостановлена работа метрополитена, а в Павлограде несколько взрывов прогремели у железнодорожного узла, который используется для снабжения ВСУ.

Напомним, ранним утром 29 октября киевский режим атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда на рейдах в Севастополе. Как сообщило Министерство обороны России, атакованные корабли ЧФ задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. После совершения теракта российская сторона приняла решение приостановить участие в реализации зернового соглашения.