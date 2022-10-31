Разрушены 18 объектов: каковы итоги ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре на Украине

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Pavlo Palamarchuk Keystone Press Agency, Globallookpress

Российские войска в понедельник нанесли мощный ракетный удар по объектам энергетики на всей территории Украины. Поражены десятки целей от Харькова до Черновцов. По предварительным данным, разрушены 18 объектов в десяти регионах.

Удары российская армия наносит исключительно по стратегическим объектам. Целью является ослабление сопротивления ВСУ. Так, сообщалось о взрывах на Новоднестровской ГЭС. Также повреждена Кременчугская гидроэлектростанция. После ракетных ударов оказалась частично обесточена Черкасская область. Проблемы с водой и светом наблюдаются в Киеве.

Кроме того, двумя ракетами поражены объекты в Харькове. Там перебои с энергоснабжением, приостановлена работа метрополитена. А в Павлограде несколько взрывов прогремели у железнодорожного узла, который используется для снабжения ВСУ.

«Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - говорит официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев считает, что нацбюджет за сутки теряет $203 миллиона из-за воздушных тревог. При этом умолчал, что Украина увязла в долгах настолько, что утратила платежеспособность без иностранных кредитов. Девальвация гривны перевалила за 50%.

Напомним, 10 октября президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Он констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.