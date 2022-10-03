В Кремле напомнили об условиях применения Россией ядерного оружия

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что все доктрины, концепции и стратегии распространяются на все территории России.

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Применение Российской Федерацией ядерного оружия возможно только в соответствии с положениями доктрины. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с призывом использовать в рамках спецоперации маломощное ядерное вооружение.

«У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине, каких-либо иных здесь соображений быть не может», - сказал Песков.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что никаких изменений подхода России к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло. Все в том же русле, что задано военной доктриной РФ и основами государственной политики в области ядерного сдерживания, напомнил замглавы МИД РФ.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что вся территория Российской Федерации находится под полной защитой государства. Все законы, доктрины, концепции, стратегии России распространяются на всю ее территорию, добавил министр. Кроме того, глава российской дипломатии отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский сам вбросил вопрос о ядерном оружии Украины.