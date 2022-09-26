Рябков заявил, что РФ не меняла подход к применению ядерного оружия

© Фото: MOD Russia, Globallookpress

Никаких изменений подхода России к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло, все в том же русле, что задано военной доктриной РФ и основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

«Как мы неоднократно отмечали и публично, и в контактах с американцами, никаких изменений российских доктринальных подходов к этой теме (применения ядерного оружия. - Прим. ред.) не произошло, все остается в том же русле и в тех же рамках, которые заданы нашей военной доктриной, а также основами государственной политики в области ядерного сдерживания», - сказал дипломат в эфире Первого канала.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил вероятность ответного удара в случае атаки на новые территории Российской Федерации. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в доктрине ядерной безопасности России указано, в каком случае возможно применение тактического ядерного оружия.