Лавров оценил вероятность ответного удара в случае атаки на новые территории России

© Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после своего выступления с трибуны ООН ответил на вопрос корреспондента «Звезды» о возможности применения Москвой ядерного оружия в соответствии с доктриной безопасности РФ в случае успешного проведения референдумов по вхождению республик Донбасса и освобожденных территорий Украины в состав России.

«Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции РФ, безусловно, находится под полной защитой государства. Это абсолютно естественно. И все законы, доктрины, концепции, стратегии России распространяются на всю ее территорию», - сказал он.

Кроме того, глава российского МИДа отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский сам вбросил вопрос о ядерном оружии Украины. При этом Сергей Лавров отметил, что в доктрине ядерной безопасности России указано, когда может быть применено тактическое ядерное оружие.

Также министр заявил, что западные страны закатили истерику в связи с проходящими референдумами в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, однако жители этих территорий лишь реагируют на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что русские должны убираться с Украины. Жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки, отметил Лавров.