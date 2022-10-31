Ребенок пошел за кошкой: что известно о наезде депутата на мальчика в Новосибирской области
Сбивший шестилетнего мальчика и бросивший его на дороге новосибирский депутат арестован на одиннадцать суток. Состояние ребенка тяжелое. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в областную больницу. По словам матери, сын на несколько минут вышел из дома, а вернулся обратно уже весь в крови.
За рулем скрывшейся с места ДТП иномарки находился 67-летний Сергей Мамонтов. Он является членом «Единой России» и руководителем дорожной компании. По данным СМИ, мужчина ехал на новой машине, которая принадлежала его родственнице.
Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице под обезболивающими средствами. У него черепно-мозговая травма и до сих пор болит живот в том месте, куда пришелся удар.
«Я разбирала пакеты и у нас выбежала кошка на улицу. Он пошел за этой кошкой», - рассказывает мама ребенка.
Предполагается, что мальчика перевезут в облбольницу Новосибирска, когда стабилизируется его состояние. Для этого задействуют санитарную авиацию. Глава Татарского района лично взял на контроль оказание помощи пострадавшему.
«Состояние ребёнка стабильное тяжелое. Он находится в реанимации центральной районной больницы, ему оказывается вся необходимая помощь. Также помощь врачам районной больницы оказывает Консультационный центр областной клинической больницы», - сказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Напомним, сегодня стало известно, что Сергея Мамонтова «с позором» исключат из партии. В исполкоме заявили, что он должен ответить по всей строгости закона. По словам коллег парламентария, поступок депутата «не вызывает ничего, кроме отвращения».