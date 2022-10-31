Арестован депутат ЕР, бросивший ребенка на дороге после аварии в Новосибирской области

После ДТП ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, сейчас ему оказывают помощь в отделении реанимации.

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Суд арестовал на 11 суток жителя Новосибирской области, который, находясь за рулем автомобиля, сбил шестилетнего ребенка, после чего уехал с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ ("Оставление водителем места ДТП"). Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток», - заявили правоохранители.

Следует отметить, что после ДТП ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, сейчас ему оказывают помощь в отделении реанимации. На судебном заседании сбивший его 67-летний мужчина признал вину.

Кроме того, следствие возбудило в отношении мужчины уголовное дело. Его подозревают в заведомом оставлении лица без помощи, что соответствует статье 125 УК РФ.

Ранее стало известно, что депутата Совета депутатов Татарского района Новосибирской области от партии «Единая Россия» Сергея Мамонтова «с позором» исключат из партии после произошедшего. В исполкоме заявили, что он должен ответить по всей строгости закона.