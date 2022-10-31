Единоросса, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП, «с позором» исключат из партии

Пострадавшему мальчику и его семье в «Единой России» пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку.

© Видео: Татарск - Online vk.com © Фото: Татарск - Online vk.com

Депутата Совета депутатов Татарского района Новосибирской области от партии «Единая Россия» Сергея Мамонтова с позором исключат из партии после того, как он сбил ребенка и уехал с места происшествия. Об этом заявила руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец.

По ее словам, поступок депутата не вызывает ничего, кроме «недоумения и отвращения», Мамонтов должен понести ответственность по всей строгости закона.

«Что касается "Единой России", то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете», - отметила Швец.

Она также уточнила, что пострадавшему мальчику и его семье окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее СМИ сообщили, что в Татарске депутат от «Единой России», директор городского дорожного ремонтно-строительного управления Сергей Мамонтов вечером 30 октября сбил на внедорожнике Toyota шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП. Поступок 67-летнего мужчины попал на камеры видеонаблюдения. Ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Мамонтов позже сам явился в отдел полиции, медицинское освидетельствование установило, что на момент аварии он был трезв. Проверку по факту ДТП ведет Татарская межрайонная прокуратура, полицией возбуждено два административных дела - о нарушении правил дорожного движения, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью потерпевшего, а также о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. Помимо этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», уточняет РИА Новости.