В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Небензя заявил, что РФ примет собственные меры по контролю судов с зерном в Черном море

Сергей Лебедев
20:05 31.10.2022
По его словам, Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Россия примет собственные меры для досмотра идущих через Черное море без разрешения РФ сухогрузов. Об этом в понедельник на заседании Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», - подчеркнул Василий Небензя.

Он также отметил, что Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море. По его словам, Россия видит попытки искусственно форсировать процесс досмотра судов в рамках зерновой сделки.

Напомним, Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ против кораблей Черноморского флота. Тем не менее в МИД РФ заявили, что российская сторона будет помогать странам Африки после произошедшей ситуации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:05 В стране и мире
Видео
Небензя заявил, что РФ примет собственные меры по контролю судов с зерном в Черном море
18:44 В стране и мире
Видео
Провокации Запада и угроза безопасности: что известно о выходе РФ из зерновой сделки
17:55 В стране и мире
Видео
Путин пошутил про погоду в Сочи на встрече с Алиевым
17:23 Армия
Видео
В МО РФ объявили о завершении мероприятий частичной мобилизации
17:19 Армия
Видео
«Доты, дзоты, окопы»: боец рассказал, чем хорош реактивный огнемет в зоне СВО
Популярное
Видео
ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкой РСЗО MARS-2 в Николаевской области
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.