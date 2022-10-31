Небензя заявил, что РФ примет собственные меры по контролю судов с зерном в Черном море

По его словам, Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей.

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Россия примет собственные меры для досмотра идущих через Черное море без разрешения РФ сухогрузов. Об этом в понедельник на заседании Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», - подчеркнул Василий Небензя.

Он также отметил, что Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море. По его словам, Россия видит попытки искусственно форсировать процесс досмотра судов в рамках зерновой сделки.

Напомним, Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ против кораблей Черноморского флота. Тем не менее в МИД РФ заявили, что российская сторона будет помогать странам Африки после произошедшей ситуации.