МИД РФ: Москва будет помогать странам Африки после ситуации с зерновой сделкой

Российская сторона находится в контакте по данному вопросу с руководством многих африканских стран, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Москва будет оказывать помощь странам Африки в связи с ситуацией, сложившейся с зерновой сделкой. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Мы в контакте с руководством многих стран, такие контакты идут и предстоят еще, будем помогать максимально», - сказал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что Москва решила приостановить участие в «зерновом соглашении» после того, как Киев совершил теракт на корабли Черморфлота и гражданские суда.

Напомним, что террористическая атака была совершена Киевом в минувшую субботу, 29 октября. По данным МО РФ, подвергшиеся теракту корабли ЧФ защищали «зерновой коридор».