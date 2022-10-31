Выжила чудом: врач из Донецка рассказала, как ей удалось избежать украинского обстрела

Медучреждение, в котором работала Валентина, было повреждено в результате работы артиллерии ВСУ. Она бы обязательно находилась на рабочем месте, куда прилетели осколки, но именно в этот день решила уйти пораньше.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Донецкий врач Валентина Александровна рассказала «Звезде», как ей чудом удалось избежать украинского обстрела.

Медучреждение, в котором работала Валентина, было повреждено в результате работы артиллерии ВСУ. Она бы обязательно находилась на рабочем месте, куда прилетели осколки, но именно в этот день решила уйти пораньше.

«Очень холодно, не топилось, и мы ушли где-то минут в 15-20 третьего. Обычно прием до двух, а потом мы бумажки пишем», - призналась врач.

Валентина Александровна согласилась, что это был ее второй день рождения. По ее словам, она всегда считала себя в безопасности - в здании толстые стены. Но сегодняшний день изменил это ощущение.

«Как-то тревожно было. Я отпустила сотрудников и сама ушла. Может, минут за 15 до этого всего ушли», - добавила Валентина.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли центр Донецка из артиллерии «натовского» калибра.

Также публиковались кадры последствий этого обстрела столицы ДНР.