Выжила чудом: врач из Донецка рассказала, как ей удалось избежать украинского обстрела
Донецкий врач Валентина Александровна рассказала «Звезде», как ей чудом удалось избежать украинского обстрела.
Медучреждение, в котором работала Валентина, было повреждено в результате работы артиллерии ВСУ. Она бы обязательно находилась на рабочем месте, куда прилетели осколки, но именно в этот день решила уйти пораньше.
«Очень холодно, не топилось, и мы ушли где-то минут в 15-20 третьего. Обычно прием до двух, а потом мы бумажки пишем», - призналась врач.
Валентина Александровна согласилась, что это был ее второй день рождения. По ее словам, она всегда считала себя в безопасности - в здании толстые стены. Но сегодняшний день изменил это ощущение.
«Как-то тревожно было. Я отпустила сотрудников и сама ушла. Может, минут за 15 до этого всего ушли», - добавила Валентина.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли центр Донецка из артиллерии «натовского» калибра.
Также публиковались кадры последствий этого обстрела столицы ДНР.