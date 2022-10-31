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Пламя в жилом секторе: кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

Андрей Аркадьев
16:07 31.10.2022
Очевидцы говорят о взрывах в центре города.
© Видео: Типичный Донецк, telegram © Фото: Типичный Донецк, telegram
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Украинские войска обстреляли из артиллерии центр Донецка. В результате ударов есть пожары и попадания в жилые дома.

Очевидцы публикуют в Telegram-каналах кадры с мест, на которых слышны звуки взрывов. В настоящее время о пострадавших нет данных.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, под обстрел попал Ворошиловский район. Есть попадания в дома по проспекту Ватутина. В результате возникли возгорания. Кировский район остается под обстрелами противника.

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