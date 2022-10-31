В стране и мире ВСУ обстреляли центр Донецка из артиллерии «натовского» калибра Андрей Аркадьев Зафиксированы попадания в жилые дома, возникли возгорания. © Видео: ЧП ДОНБАСС МАРИУПОЛЬ ДОНЕЦК ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ НОВОСТИ, Telegram © Фото: ЧП ДОНБАСС МАРИУПОЛЬ ДОНЕЦК ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ НОВОСТИ, Telegram Читайте нас на: Украинские военные обстреляли центр Донецка из артиллерии «натовского» калибра, сообщает в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Очевидцы публикуют кадры с места, на которых слышны звуки взрывов. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что зафиксированы попадания в жилые дома, возникли возгорания. Данных о пострадавших пока нет. Ранее в представительстве ДНР в СЦЦК сообщили, что украинские войска в понедельник выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой 13 снарядов. Экспертное мнение и аналитика