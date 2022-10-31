Путин пошутил про погоду в Сочи на встрече с Алиевым

Она выдалась не такой хорошей, как хотелось бы.

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Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым пошутил про погоду в Сочи. Она, по словам главы государства, выдалась не такой хорошей, как всем хотелось бы.

«Встреча организована по вашей и по инициативе премьер-министра Армении. Именно в Сочи. Видимо, рассчитывали на хорошую сочинскую погоду. Но не получается - осень», - сказал Владимир Путин.

Ранее президент России во время встречи с армянским премьером Николом Пашиняном в Сочи извинился за неблагоприятные погодные условия. Однако, отметил глава государства, погода не играет главной роли - важно, что есть возможность «встретиться и поговорить».

Путин во время двусторонней встречи с Пашиняном выразил надежду на новые шаги в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.