В стране и мире Путин в начале встречи с Пашиняном извинился за погоду в Сочи Анна Назайкина Российский лидер отметил, что погода не играет главную роль - важно, что есть возможность «встретиться и поговорить». © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин во время встречи с армянским премьером Николом Пашиняном в Сочи извинился за неблагоприятные погодные условия. «Встречаемся сегодня в Сочи. Место встречи тоже выбрано вами и президентом Алиевым...Прошу прощения за осеннюю погоду, но ничего не поделаешь — осень есть осень», - сказал российский лидер. Однако, отметил глава государства, погода не играет главную роль - важно, что есть возможность «встретиться и поговорить». Путин во время двусторонней встречи с Пашиняном выразил надежду на новые шаги в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Экспертное мнение и аналитика