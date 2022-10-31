Путин надеется на продвижение вперед в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

В понедельник в Сочи состоится встреча руководителей России, Армении и Азербайджана.

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Российский президент Владимир Путин в ходе двусторонней встречи в Сочи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил надежду на продвижение в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

«Очень рассчитываю на то, что мы сегодня сможем сделать шаги вперед в направлении урегулирования», - сказал российский лидер.

Предполагается, что в понедельник в Сочи состоится встреча руководителей России, Армении и Азербайджана. На ней могут договориться о принятии документа, который станет основой мирного договора.

Напомним, в середине октября глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном шаги по стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Сообщалось, что сторонами рассмотрены меры по комплексной стабилизации положения.