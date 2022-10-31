Отточить умения: как морпехи тренируют мобилизованных на полигонах Заполярья

В ходе отработки учебно-боевых задач военнослужащие сталкиваются с новыми вводными - тактическая обстановка меняется, бой перетекает из одного вида в другой.

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Пресс-служба Северного флота публикует кадры подготовки призванных из запаса военнослужащих на полигонах в Заполярье. Инструкторами выступают морпехи, имеющие боевой опыт, полученный в ходе спецоперации.

«Особое внимание уделяется занятиям по военно-инженерной подготовке. На таких занятиях мобилизованные изучают различные способы поиска и обнаружения мин и взрывоопасных предметов, обезвреживания их, в том числе и методом подрыва, применение и использование в условиях современного боя различного минно-взрывного вооружения. Призванные из запаса восстанавливают свои навыки и умения, полученные ранее в период прохождения военной службы», - говорится в сообщении.

Морпехи тренируют мобилизованных вести огонь из вооружения БТР-80, а также обращаться с противотанковыми гранатометами РПГ-7, пулеметами и автоматами. Используемые мишени имитируют технику и живую силу неприятеля.

В ходе отработки учебно-боевых задач военнослужащие сталкиваются с новыми вводными - тактическая обстановка меняется, бой перетекает из одного вида в другой.

В пресс-службе СФ уточнили, что комплекс боевой подготовки мобилизованных включает в том числе практические занятия по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также вождение боевых машин и организацию связи. Призванные из запаса военнослужащие не только восстанавливают навыки, но и совершенствуют воинское мастерство с учетом опыта, полученного в ходе спецоперации.

Ранее публиковались кадры парных ракетных пусков Су-25 по целям в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов