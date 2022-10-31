В Общероссийском движении предпринимателей заявили, что Карпова ввели в состояние искусственной комы

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На чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова напали у входа в Государственную думу России со стороны Георгиевского переулка. Его ударил неизвестный мужчина. Сейчас гроссмейстер введен в искусственную кому. Об этом «Звезде» рассказал председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

«Кровоизлияние в мозг. Из одной больницы в другую перевезли. Сейчас Анатолий Карпов в искусственной коме», - говорит бизнесмен.

Андрей Ковалев предполагает, что гроссмейстера хотели ограбить или с кем-то перепутали. По словам бизнесмена, Анатолий Карпов вряд ли мог кому-то «перейти дорогу».

При этом в Федерации шахмат России назвали фейком новость о нападении на гроссмейстера. Поступившие ранее данные от Андрея Ковалев опроверг представитель шахматиста. По его словам, Карпов находится в нормальном состоянии и никаких травм у него нет.