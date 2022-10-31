На чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова напали на выходе из Госдумы

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На выходе из здания Государственной думы России напали на чемпиона мира шахматам Анатолия Карпова. Об этом в понедельник сообщил председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

«Нападение на чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова на выходе из Госдумы. В тяжелом состоянии в больнице», - написал бизнесмен в своем Telegram.

По данным канала «112», гроссмейстера нашли без сознания у Госдумы в минувшую субботу. У шахматиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости. Анатолий Карпов якобы находится в реанимации. При этом информация о нападении неизвестных в данный момент официально не подтверждена.