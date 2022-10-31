В Федерации шахмат РФ назвали фейком новость о нападении на Карпова
© Фото: ТРК "Звезда"
В Федерации шахмат РФ назвали фейком новость о нападении на Анатолия Карпова.
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В Федерации шахмат РФ назвали фейком новость о нападении на Карпова
© Фото: ТРК "Звезда"
В Федерации шахмат РФ назвали фейком новость о нападении на Анатолия Карпова.
Экспертное мнение и аналитика
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В Федерации шахмат РФ назвали фейком новость о нападении на Карпова
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