РФС прокомментировал перенос матча сборной России с Боснией и Герцеговиной

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Российский футбольный союз заранее предполагал возможность переноса товарищеского матча с Боснией и Герцеговиной на более поздний срок. По этой причине уже заранее прорабатывались различные варианты проведения встреч с другими соперниками, рассказали «Звезде» в РФС.

«План предстоящего учебно-тренировочного сбора не нарушен. Предполагается проведение двух игр. Первым соперником станет Таджикистан, а второго объявят в ближайшее время», - добавили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Напомним, сегодня стало известно, что исполнительный совет Футбольного союза Боснии и Герцеговины отказался от запланированного на 19 ноября товарищеского матча со сборной России. Игра должна была пройти в Санкт-Петербурге.

Вскоре российская сборная сыграет в товарищеском матче с командой Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября на Центральном республиканском стадионе в Душанбе.