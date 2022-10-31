Босния и Герцеговина отказалась от матча со сборной России по футболу

Игра должна была пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Исполнительный совет Футбольного союза Боснии и Герцеговины отказался от проведения запланированного на 19 ноября товарищеского матча с российской сборной. Игра должна была пройти в Санкт-Петербурге.

«Президент Футбольного союза БиГ Вико Желькович заявил, что товарищеский матч будет перенесен», - говорится в сообщении пресс-службы Футбольного союза.

Напомним, сборная России по футболу 17 ноября сыграет в товарищеском матче с командой Таджикистана. Встреча состоится на Центральном республиканском стадионе в Душанбе.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в российские соревнования по футболу интегрируют недавно присоединенные территории. Соответствующих договоренностей достиг кабинет министров с РФС.