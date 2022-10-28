Спорт Сборная России по футболу 17 ноября сыграет в товарищеском матче с командой Таджикистана Игнат Далакян Товарищеский матч пройдет в Душанбе в 18:00. © Фото: Алексей Филиппов РИА Новости Читайте нас на: Сборная Российской Федерации по футболу сыграет в товарищеском матче с командой Таджикистана. Встреча команд пройдет 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Начало матча планируется в 18:00 по московскому времени. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в российские соревнования по футболу интегрируют недавно присоединенные к России территории. Соответствующих договоренностей достиг кабинет министров с Российским футбольным союзом (РФС). Экспертное мнение и аналитика