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Сборная России по футболу 17 ноября сыграет в товарищеском матче с командой Таджикистана

Игнат Далакян
19:20 28.10.2022
Товарищеский матч пройдет в Душанбе в 18:00.
Сборная России по футболу 17 ноября сыграет в товарищеском матче с командой Таджикистана
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
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Сборная Российской Федерации по футболу сыграет в товарищеском матче с командой Таджикистана.

Встреча команд пройдет 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Начало матча планируется в 18:00 по московскому времени.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в российские соревнования по футболу интегрируют недавно присоединенные к России территории. Соответствующих договоренностей достиг кабинет министров с Российским футбольным союзом (РФС).

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