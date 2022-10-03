МИД Финляндии вызвал посла России из-за референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях

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МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова из-за референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Ранее стало известно, что российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши по аналогичному вопросу.

«МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить самое решительное осуждение фиктивных референдумов», - говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства, текст которого приводит РИА Новости.

На прошлой неделе российские послы были вызваны в МИД многих европейских стран, включая Италию, Бельгию, Швецию. Коллективный Запад заявил о непризнании итогов референдумов о присоединении ЛДНР, Запорожья и Херсона к России.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, глава государства выступил с объемной речью, в ходе которой, в частности, указал, что Россия никогда не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.