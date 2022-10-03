Посла России Сергея Андреева вызвали в МИД Польши

Ожидается, что на встрече с российским дипломатом будут обсуждаться итоги референдумов о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсона в состав России.

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Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД. Об этом заявил замглавы польского внешнеполитического ведомства Марчин Пшидач. Ожидается, что в ходе разговора дипломаты обсудят референдумы в Донецкой, Луганской республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По словам Пшидача, отношения между Москвой и Варшавой «фактически заморожены».

«Нет никаких дипломатических контактов, кроме встреч, на которые я или министр вызываем посла Андреева. И сегодня такая встреча состоится», - рассказал замминистра в эфире канала TVN24.

На прошлой неделе российские послы были вызваны в МИД многих европейских стран, включая Италию, Бельгию, Швецию. Коллективный Запад заявил о непризнании итогов референдумов о присоединении ЛДНР, Запорожья и Херсона к России.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, глава государства выступил с объемной речью, в ходе которой, в частности, указал, что Россия никогда не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.