Новые территории России интегрируют в чемпионаты по футболу

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Недавно присоединенные к РФ территории интегрируют в российские соревнования по футболу. Соответствующих договоренностей достиг кабинет министров с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом доложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко президенту страны Владимиру Путину.

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу», - сказал он во время доклада.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает развитие футбола в Крыму. По его словам, команды региона могут быть включены в российские соревнования в будущем.

Напомним, 27 сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России.

Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.