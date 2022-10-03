Пропавших в Сочи туристов нашли живыми и здоровыми

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Пропавшую в Сочи туристическую группу с детьми нашли. Все туристы живы и здоровы, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС. Двое мужчин с тремя детьми вышли в поход в район хребта Ажек 1 октября. Вернуться должны были на следующий день, но из-за сильного дождя связаться с группой не удалось.

К спасателям обратилась супруга одного из пропавших. Сотрудники МЧС обследовали туристические стоянки на маршруте группы и обнаружили пропавших.

А поиски исчезнувшего в Сочи певца Константина Легостаева продолжаются. Известно, что музыкант отправился купаться в море, но на берег так и не вышел. Спасатели обследуют береговую линию. В СК РФ проводят проверку по факту случившегося.