В стране и мире В СК РФ сообщили подробности поисковой операции в Сочи, где пропал певец Легостаев Ян Брацкий Как стало известно ранее, Константин Легостаев ушел купаться в море, но на берег так и не вышел. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Следственный комитет России организовал проверку по факту безвестного исчезновения российского музыканта Константина Легостаева в Сочи. Мужчина ушел купаться в море и не вернулся. «Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 46-летнего Константина Легостаева. По предварительным данным, вечером 2 октября 2022 года мужчина находился на территории одного из пляжей в Центральном районе города Сочи. В указанный период он направился в море и на берег не вернулся», - сообщили СУ СК РФ по Краснодарскому краю. До настоящего времени местонахождение Легостаева неизвестно. В СК РФ сообщили приметы пропавшего: рост около 182 сантиметров, спортивного телосложения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика