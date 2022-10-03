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В СК РФ сообщили подробности поисковой операции в Сочи, где пропал певец Легостаев

Ян Брацкий
10:35 03.10.2022
Как стало известно ранее, Константин Легостаев ушел купаться в море, но на берег так и не вышел.
В СК РФ сообщили подробности поисковой операции в Сочи, где пропал певец Легостаев
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Следственный комитет России организовал проверку по факту безвестного исчезновения российского музыканта Константина Легостаева в Сочи. Мужчина ушел купаться в море и не вернулся.

«Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 46-летнего Константина Легостаева. По предварительным данным, вечером 2 октября 2022 года мужчина находился на территории одного из пляжей в Центральном районе города Сочи. В указанный период он направился в море и на берег не вернулся», - сообщили СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

До настоящего времени местонахождение Легостаева неизвестно. В СК РФ сообщили приметы пропавшего: рост около 182 сантиметров, спортивного телосложения.

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