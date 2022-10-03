В Сочи пропала туристическая группа с детьми

В настоящий момент ведутся поиски двух мужчин и трех детей, которые в назначенный срок не вернулись из похода.

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Группа туристов не вернулась из похода в район экопоселения Ажек в Хостинском районе Сочи. За помощью к спасателям обратилась супруга одного из пропавших.

«Сегодня в 05.40 в спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район экопоселения Ажек. Домой туристы должны были вернуться 2 октября (в крайнем случае - 3 октября), но пока на связь не вышли», - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Позже группа спасателей прибыла к район экопоселения, где выяснилось, что мужчины с детьми туда не приходили. Поисковики приняли решение двигаться в сторону реки Ац, обследуя по пути все туристические стоянки. Осложняет поиски тот факт, что группа не регистрировалась в МЧС РФ перед началом похода.

Ранее стало известно о пропаже в Сочи российского музыканта Константина Легостаева. Мужчина ушел купаться, но на берег так и не вышел. Коллеги артиста обратились за помощью к спасателям.