Клубы черного дыма: очевидцы публикуют кадры ЧП на Днепрогэс

© Видео: webmoney_dn, VK © Фото: webmoney_dn, VK

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что, по предварительным данным, произошло попадание в подстанцию рядом с Днепровской гидроэлектростанцией.

«По предварительной информации, в Запорожье попадание в подстанцию около ДнепроГЭСа», - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, он опубликовал кадры, которые ранее появились в социальных сетях - на них видно, как над объектом поднимается огромный столб черного дыма. Также очевидцы сообщают о взрывах.

Днепрогэс находится в Запорожье. Следует отметить, что она является крупнейшей гидроэлектростанцией Украины.