В стране и мире Болсонару лидирует в президентской гонке в Бразилии Ян Брацкий Во втором туре выборов участвуют экс-президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва и действующий президент Жаир Болсонару. © Фото: IMAGO Silvia Machado Globallookpress Читайте нас на: Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару одерживает победу на выборах главы государства по итогам подсчета 10,72% голосов. За его кандидатуру проголосовали 52,02% избирателей, пишет РИА Новости. Ближайший и единственный соперник Болсонару во втором туре выборов – Луис Игнасиу Лула да Силва заручился поддержкой 47,98% пришедших на избирательные участки. Напомним, бразильцы не смогли выбрать будущего президента страны в первом туре, который состоялся второго октября. Ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Во второй тур вышли экс-президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва и действующий лидер страны Жаир Болсонару. Экспертное мнение и аналитика