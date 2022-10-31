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Болсонару лидирует в президентской гонке в Бразилии

Ян Брацкий
00:17 31.10.2022
Во втором туре выборов участвуют экс-президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва и действующий президент Жаир Болсонару.
Болсонару лидирует в президентской гонке в Бразилии
© Фото: IMAGO Silvia Machado Globallookpress
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Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару одерживает победу на выборах главы государства по итогам подсчета 10,72% голосов. За его кандидатуру проголосовали 52,02% избирателей, пишет РИА Новости.

Ближайший и единственный соперник Болсонару во втором туре выборов – Луис Игнасиу Лула да Силва заручился поддержкой 47,98% пришедших на избирательные участки.

Напомним, бразильцы не смогли выбрать будущего президента страны в первом туре, который состоялся второго октября. Ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Во второй тур вышли экс-президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва и действующий лидер страны Жаир Болсонару.

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