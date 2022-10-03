В Бразилии не смогли выбрать президента страны в первом туре

По результатам обработки большинства протоколов, Лула да Силва получил 47,93% голосов избирателей, а Болсонару набрал 43,63%.

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Бразильцы не смогли выбрать будущего президента страны в первом туре. Об этом свидетельствуют данные на сайте Высшего избирательного суда страны.

Во второй тур выборов главы Бразилии вышли бывший президент республики Луис Инасиу Лула да Силва и действующий лидер Жаир Болсонару. Так, по результатам обработки 97,45% протоколов, первый получил 47,93% голосов избирателей, а второй набрал 43,63%. При этом для победы в первом туре нужно было набрать больше 50% голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что Лула да Силва обогнал Болсонару и лидирует на выборах после обработки более 90% протоколов.

В воскресенье, 2 октября, бразильцы выбирали президента, губернаторов штатов, треть сенаторов, депутатов федерального парламента и региональных заксобраний.