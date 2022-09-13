Житель Донецка подорвался на мине «Лепесток»

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Житель Донецка пострадал при взрыве противопехотной фугасной мины «Лепесток». Инцидент произошел на улице Коллонтай Кировского района столицы ДНР. Мина взорвалась под ногами мужчины, не заметившего смертельно опасный предмет.

О происшествии сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«По улице Коллонтай в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина», - рассказали в Telegram-канале штаба.

Власти ДНР призывают население соблюдать особые меры осторожности, смотреть под ноги, не наступать на незнакомые предметы и не трогать их руками.

Ранее сообщалось, что ВСУ постоянно ведут огонь по территории ДНР снарядами РСЗО с противопехотными минами «Лепесток».