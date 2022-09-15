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МИД РФ призвал ООН и Красный Крест запретить Киеву использовать мины «Лепесток»

Ирина Елагина
15:29 15.09.2022
Киевский режим использует варварские методы ведения боевых действий с применением противопехотных мин «Лепесток» для атак на мирное население в зоне конфликта на Украине.
МИД РФ призвал ООН и Красный Крест запретить Киеву использовать мины «Лепесток»
© Фото: МИД РФ
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Москва обратила внимание мирового сообщества на возмутительные факты использования ВСУ противопехотных мин «Лепесток» для атак на мирное население ДНР. С обращением к ООН и Международному Красному Кресту выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД предостерег международное сообщество, что применение подобного оружия в Донбассе приведет к гуманитарной катастрофе, так как ВСУ выпускают ракеты, начиненные минами, и разбрасывают «Лепестки» в местах проживания людей и массового скопления мирных граждан.

«Мы призываем все государства - члены ООН, Международный комитет Красного Креста, другие профильные международные организации оказать влияние на киевские власти, с тем чтобы принять действенные меры по недопущению тяжелых гуманитарных последствий для гражданского населения», - отметила Захарова в ходе брифинга 15 сентября.

Напомним, что жертвами обстрелов ВСУ в Донецке стали более 60 мирных жителей, они подорвались на минах «Лепесток». По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, территория, на которой разбросаны мины, столь велика, что полностью избавить город от них сейчас невозможно.

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