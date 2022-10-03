Столтенберг ушел от ответа на вопрос о вступлении Украины в НАТО

Он заявил, что решение о членстве должно приниматься консенсусом, то есть всеми 30 членами Североатлантического блока.

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Любое решение о членстве какого-либо государства в НАТО должно приниматься, учитывая мнение всех тридцати участников Североатлантического блока. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос ведущего американского телеканала NBC об ускоренном вступлении Украины в НАТО.

«НАТО остается приверженной политике открытых дверей. Каждая страна, включая, безусловно, Украину, имеет право выбрать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности. Любое решение о членстве должно приниматься консенсусом, то есть всеми 30 членами альянса», - заявил он.

Сегодня президенты девяти стран Европы объявили о «твердой поддержке» принятия Украины в НАТО. Главы прибалтийских государств, а также лидеры Румынии, Чехии, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии поставили свои подписи под совместным заявлением по ситуации на Украине 2 октября.

Ранее китайское издание Global Times написало, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается вовлечь НАТО в открытое вооруженное противостояние с Россией. Именно с расчетом на такое развитие событий, как предполагают в СМИ, президент страны так отчаянно желал присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.